Rashford: “Non ho tempo ed energie da dedicare al mercato. Ci penserò dopo il Mondiale”

04/07/2026 | 21:00:38

Marcus Rashford ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro: “Vivo giorno per giorno. Prima dell’inizio del Mondiale sono stato molto chiaro con tutte le parti coinvolte: volevo che la mia situazione fosse risolta prima del torneo. Voglio essere completamente presente in questo momento. Ci stiamo giocando qualcosa di enorme e non ho né il tempo né le energie da dedicare al mercato. A quello penseremo quando il Mondiale sarà finito”.

foto sito barcellona