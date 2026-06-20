Raphinha, lesione alla coscia. Il report del Brasile

20/06/2026 | 23:05:04

Tegola per Carlo Ancelotti, Raphinha ha rimediato una lesione. Il comunicato della Selecao: “L’atleta Raphinha è stato sottoposto, questo sabato, a un esame di diagnostica per immagini che ha confermato una lesione muscolare nella parte posteriore della coscia destra. Il giocatore seguirà un protocollo di terapia intensa seguito dal personale medico della nazionale brasiliana con l’obiettivo di riprendersi e tornare alle attività nel più breve tempo possibile”.

Foto: Instagram raphinha