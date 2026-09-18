Raphinha: “Ho intenzione di rinnovare con il Barcellona e chiudere la carriera qua”

18/09/2026 | 17:46:16

L’uomo più in forma dei top 5 campionati europei, autore di 11 gol e prestazioni mostruose, ha intenzione di continuare la sua avventura con il Barcellona. Stiamo parlando, ovviamente, di Raphinha che, ai microfoni di RAC 1, ha ribadito la sua volontà di proseguire in Catalogna: “Sì, ho intenzione di rinnovare. Quando ho rinnovato il contratto, l’ho fatto fino al 2028 con l’idea che avrei avuto 30 o 31 anni e non sapevo come ci sarei arrivato, ma dato che ho iniziato la stagione a questo livello, sarei molto felice di poter prolungare il contratto e, si spera, finire la mia carriera qui senza dover andare altrove”.

Foto: Instagram Barcellona