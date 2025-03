Ranking UEFA 2024-25, l’Inter risponde al Barça: l’Italia resta in scia della Spagna

La vittoria dell’Inter contro il Feyenoord permette all’Italia di restare in scia dietro la Spagna, che nella stessa serata ha trovato importanti punti per il ranking UEFA grazie al successo del Barcellona contro il Benfica per 3-1. Ricordiamo che solo i primi due paesi nel ranking UEFA hanno diritto a mandare 5 squadre alla prossima Champions League.

1. Inghilterra 22,178 (5 club su 7 in corsa)

2. Spagna 20,177 (6 club su 7)

———–

3. Italia 19,187 (4/8)

4. Germania 16,921 (4/8)

5. Portogallo 16,25 (2/5)

6. Francia 15,57 (3/7)

7. Belgio 15,25 (2/5)

8. Paesi Bassi 15,083 (4/6)

Foto: Facebook uefa