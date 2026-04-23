Ranieri: “Roma? Tutti uniti per un unico obiettivo. Nazionale? Bisogna far giocare più italiani, i nostri ct hanno poca scelta”

23/04/2026 | 12:55:25

Il senior advisor dei Friedkin, Claudio Ranieri, ha parlato nel corso della consegna del Premio Città di Roma in corso al Salone d’Onore del Coni. Queste le sue parole:

“Roma? Ci aspettiamo il meglio i ragazzi stanno dando tutto. Tutti uniti per un unico obiettivo. Cosa serve per far ripartire il calcio italiano? Credo si debba ripartire dalla base e far giocare più italiani perché i nostri ct oggi hanno poca scelta”

Foto: Instagram Roma