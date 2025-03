Ranieri multato dalla Uefa

L’allenatore della Roma Claudio Ranieri dopo le dichiarazioni che aveva fatto alla fine della prima di andata contro il Porto, è stato multato dalla Uefa per ventimila euro.

La disciplinare Uefa aggiunge, a questa prima multa, anche per “condotta impropria della squadra” – Ranieri ha impedito ai suoi giocatori di stringere la mano al direttore di gara – per “danneggiamenti causati allo stadio e alle sue installazioni”, per un totale così di mila euro di sanzioni totali per la Roma

Foto: Roma instagram