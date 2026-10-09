Ranieri: “Il Viola Park? È un’emozione. Ricordo che quando ero ragazzino non avevamo un posto fisso”

09/10/2026 | 22:01:26

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Il Viola Park? È un’emozione. Ricordo quando ero ragazzino ed ero qua a Firenze a 13 anni, giravamo tre-quattro campi a settimana e non avevamo un posto fisso. Adesso spero che per i ragazzini avere questo centro e vedere noi della prima squadra tutti i giorni possa farli crescere ed essere una grande emozione per loro”.

Foto: sito Fiorentina