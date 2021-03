Ranieri: “I derby sono partite a sé. Mi aspetto una reazione da chi non ha reso sabato”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di domani sera contro il Genoa al Ferraris.

Queste le sue dichiarazioni: “I derby sono derby, è un qualcosa in più che ti bolle dentro il sangue e ti fa fare cose che non faresti in un’altra partita. Senza i nostri tifosi e quelli del Genoa verrà vissuto tutto in un altra maniera. Questo nel calcio non va bene. Sarà una bella partita, molto tattica e difficile e ci sarà la supremazia della città in palio”.

Che gara si aspetta?

“Come ho detto una gara molto tattica, perché entrambe le squadre vorranno vincere senza offrire il fianco all’avversario”.

Come sta la squadra?

“Veniamo da due sconfitte contro Lazio e Atalanta ma mi aspetto tanto dalla squadra che ha fatto bene un’ora domenica e contro i biancocelesti ha giocato una bella partita. La squadra sta bene, corre e lotta”.

Che Genoa sarà?

“Con l’arrivo di Ballardini la squadra ha ingranato, ha trovato la quadra giusta, con giocatori di esperienza che sanno cosa devono fare. Lottano tutti”.

Ha parlato duramente di alcuni giocatori.

“Sono stato diretto dopo la partita contro l’Atalanta perché mi aspetto una reazione da coloro che non hanno reso come sanno. Accetto la sconfitta e l’errore tecnico, lo fanno anche i grandi campioni, ma voglio vedere giocatori che lottano e corrono per 90 minuti”.

Cosa pensa della stagione?

“Questo derby può dare molto, contro Genoa e Cagliari capiremo cosa vogliamo fare da grandi e una vittoria nel derby ci darebbe carica e punti importanti. Qui si dice che quando si arriva alla salvezza si molla, io non ci sto a mollare. Voglio che i miei giocatori, sia in allenamento che in partita diano sempre tutto con determinazione. Conta la motivazione dell’uomo e il carattere, se non c’è questo sei un giocatore a metà e questo non mi piace”.

