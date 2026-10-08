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Ranieri dopo il rinnovo: “Onorato per la fiducia della società. Vanoli? Ci toglieremo delle soddisfazioni, è tornato carico”

08/10/2026 | 15:12:05

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Luca Ranieri ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2029. Il difensore centrale ex Salernitana ha parlato ai microfoni del club Viola: “Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra che ormai per me è ormai diventata una famiglia. Sono qui da quando ho 13 anni, è il quinto anno consecutivo che faccio parte di questa squadra e ne sono onorato. Continuerò a dare il massimo ogni giorno per mostrare il mio valore e ripagare la fiducia che la società mi ha dato.

Sul valore che assume firmare nel Centenario: “Un valore enorme, perché so l’importanza di questa annata e per questo sono onorato della fiducia dell’allenatore, del direttore e del presidente e farò di tutto per ripagare tutti”.

Su Vanoli: “Il mister è tornato carico e non avevo dubbi, motivato e siamo contenti di lavorare con lui. Ci toglieremo molte soddisfazioni. E’ stata una sosta anomala e lunga, ma abbiamo lavorato sia sotto l’aspetto fisico e mentale e ci faremo dunque trovare pronti”.

Foto: Instagram Fiorentina