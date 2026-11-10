Ramon: “Fabregas è l’artefice del progetto del Como. Il mio futuro? Non ci sto proprio pensando”

10/11/2026 | 22:27:33

Jacobo Ramon ha parlato in una intervista concessa a Marca: “Sapevo che era arrivato il mio momento. È molto difficile entrare in prima squadra, la concorrenza è spietata, e penso di aver dovuto dimostrare il mio valore fuori dal club. Ho fatto la scelta giusta al momento giusto e finora sta andando bene. Il progetto era molto ambizioso. L’anno scorso abbiamo fatto un’ottima stagione e ci siamo qualificati per la Champions League. E poi, ovviamente, Cesc: mi ha chiamato, mi ha parlato del suo stile di gioco e penso che si adatti perfettamente al tipo di giocatore che sono. C’è un solo artefice di questo progetto, ed è Cesc. Futuro? In questo momento sono concentrato sul Como. Ci aspetta una stagione molto entusiasmante. Siamo a novembre, abbiamo praticamente appena iniziato e abbiamo già abbastanza impegni con il campionato italiano. Non ci sto proprio pensando”.

foto x como

