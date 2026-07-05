Ramadani saluta il Lecce: “Sarà sempre casa mia, è come se ci avessi vissuto 30 anni”

05/07/2026 | 17:45:04

Ramadani saluta il Lecce sui social, le parole del centrocampista: “Lecce, casa mia, voglio ringraziarti dal profondo del cuore per questi 3 anni trascorsi qui, come se ci avessi vissuto per 30anni Voglio ringraziare il direttore Corvino Trinchera e il presidente. Voglio ringraziare tutti i miei allenatori che mi hanno seguito in questi 3 anni a Lecce e infine i meravigliosi tifosi che mi hanno sempre sostenuto sia nei momenti belli che in quelli difficili. Vi auguro tutto il meglio. Vi seguirò sempre Lecce”.

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