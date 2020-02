Raiola: “Presto per parlare del futuro di Donnarumma. Ibra? Può giocare altri 10 anni”

Dopo Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia, in mixed zone ha parlato anche Mino Raiola. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Sportitalia: “La sfida tra Ibrahimovic e De Ligt: “Emozionante per me, è un epoca che cambia… Il futuro di Zlatan? Vediamo. La carriera di Ibra può durare anche altri 10 anni. Donnarumma? Tutti sanno quello che penso, ora non parlo del suo rinnovo. Non vogliamo alzare polverone. Ha l’obiettivo Champions per il Milan, è importante per tutti. Non so cosa vuole fare il club, vediamo. E’ presto per parlare di Donnarumma. Bonaventura? Sta passando un momento difficile. Strappo il cartellino se si discute la sua qualità”.

Foto: Metro-sito ufficiale Milan