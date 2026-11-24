Rafael Van der Vaart esalta Malen: “Come potenziale può raggiungere il livello di Mbappé”

24/11/2026 | 12:13:07

Quattro gol in una sola partita e una prestazione che ha conquistato anche Rafael van der Vaart. Donyell Malen sta vivendo un momento straordinario con la maglia della Roma e, dopo la poker calato contro il Parma, ha ricevuto parole importanti dall’ex centrocampista olandese. Durante il programma Rondo su Ziggo Sport, Van der Vaart si è spinto fino al paragone con Kylian Mbappé, sottolineando il potenziale dell’attaccante giallorosso. “Ho sempre detto che Malen, come potenziale , è al livello di Mbappé. Non mi vergogno a dirlo, magari qualcuno mi prenderà in giro. Ma credo davvero che possa raggiungere quel livello”, ha dichiarato l’ex nazionale olandese. Van der Vaart ha poi evidenziato le qualità tecniche del giocatore: rapidità nei primi metri, leggerezza nei movimenti e capacità di trovare la porta. Secondo l’ex calciatore, a Roma Malen ha trovato l’ambiente e la fiducia necessari per esprimersi al meglio. Non sono mancati, però, alcuni appunti sul suo rendimento: “Nella sua testa è un po’ troppo tranquillo. Dopo questi quattro gol potrebbe prendersi due partite di pausa. Questo deve cambiare”. Van der Vaart ha inoltre evidenziato le differenze tra il rendimento nel club e quello con la nazionale olandese. “Alla Roma Malen può agire con maggiore libertà, mentre in Oranje la sua collocazione tattica non appare altrettanto definita”.

Foto: x Roma