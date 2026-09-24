Rabiot: “Semifinale Mondiale? Non abbiamo meno qualità della Spagna, ma sono stati più bravi tatticamente”

24/09/2026 | 20:45:26

Adrien Rabiot ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Nations League contro la Turchia. Il centrocampista del Milan è tornato sulla sconfitta nella semifinale del Mondiale scorso contro la Spagna: “Non credo che la sconfitta sia stata per colpa di una mancanza di qualità, ne sono convinto, con tutta umiltà, non credo che abbiamo meno qualità della Spagna, forse tatticamente sono stati migliori oggettivamente e si sono preparati meglio per quella partita. Di tutte le squadre contro cui abbiamo giocato nelle ultime stagioni, la Spagna è praticamente l’unica ad averci messo in difficoltà. Se dobbiamo affrontarli di nuovo in una competizione, ovviamente dovremo trovare la chiave e sicuramente è su questo aspetto tattico che dovremo lavorare, il talento e la qualità individuale li abbiamo”.

Foto: X Milan