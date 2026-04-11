Rabiot: “Mi hanno deluso i fischi a Leao, va aiutato. Allegri ci ha detto di stare sereni”

11/04/2026 | 21:22:34

Rabiot ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Udinese: “Posso capire i fischi, anche perché è stata una sconfitta pesante. La cosa che mi ha deluso sono i fischi a Leao perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta. Siamo tutti insieme, fino alla fine, e quindi è stato un pò brutto. Allegri? È stato tranquillo, ci ha detto di stare sereni, che l’obiettivo è sempre lì, che dobbiamo andare a conquistarlo. Dobbiamo switchare subito e pensare a Verona. Stare tranquilli, sereni, lavorare bene questa settimana. È stato molto tranquillo”.

foto x milan