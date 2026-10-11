Rabiot: “Avremmo meritato più punti per tutte le occasioni create, ma dobbiamo riempire di più l’area”

11/10/2026 | 20:44:44

Adrien Rabiot commenta il pareggio contro il Sassuolo a DAZN: “Sono due punti persi oggi. Potevamo fare meglio e, secondo me, conquistare i tre punti che sono sempre importanti. Giocare qua contro il Sassuolo non è mai facile perché hanno giocatori di qualità. Dovevamo gestire meglio e dovremmo avere più punti perché, nelle ultime partite, abbiamo avuto il possesso, tante occasioni importanti che non siamo riusciti a concretizzare, altrimenti c’è il rischio di staccarsi. Dobbiamo mettere più uomini in area, spesso andiamo con pochi giocatori e dobbiamo crescere. I terzini devono giocare offensivi. Lavoriamo in allenamento ma non è semplice metterle in pratica. Creiamo troppo poco”.

Foto: X Milan