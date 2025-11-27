Rabiot: “Allegri è un vincente. Sono arrivato a Milanello al momento giusto”

27/11/2025 | 10:30:47

Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Allegri valore aggiunto per il Milan? È un vincente e mi piacciono la sua personalità, come allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione. Dà sempre tutto e mi rivedo nel suo modo di pensare. Fuori dal campo poi è sempre molto positivo, fa delle battute e ci fa stare tranquilli. Il mio ‘papà calcistico’? Nel 2019 ho scelto la Juventus per lui. Lo avevo incontrato mesi prima della fine della stagione e mi era subito piaciuto. Quando sono arrivato a Torino, però, lui non c’era più. Quando è tornato nel 2021 abbiamo creato un bel rapporto. Dentro e fuori dal campo. Il Milan mi aveva cercato anche lo scorso anno, quando ero svincolato, e avevamo parlato. Con me la squadra sarebbe arrivata più in alto rispetto all’ottavo posto? Non lo so, ma visto quello che stiamo facendo adesso, dico che sono arrivato a Milanello al momento giusto. Il club rossonero mi voleva anche a luglio, quando ero al Marsiglia ma era difficile per me andarmene”.

Foto: sito Milan