Quique Setién non parla del futuro: “Troppo presto anche se non dipende da me”

Parla anche il tecnico del Barcellona, senza affacciarsi al futuro, Quique Setién che commenta la sconfitta dei suoi, come si legge dal portale del Mundo Deportivo:

“Troppo presto per pensare al futuro se vado avanti o meno, la verità è che questo non dipende da me. Il Barça è un club enorme, è stata una sconfitta dolorosa e dura“.

Foto: Twitter Barcellona