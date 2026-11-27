“Quello che non ho visto arrivare”: Giorgio Perinetti sul podio del premio “Abilibri” in Campidoglio

27/11/2026 | 22:23:56

Il dirigente Giorgio Perinetti è stato premiato oggi, 27 novembre 2026, in Campidoglio nella Sala della Protomoteca, in occasione della cerimonia finale della prima edizione del Premio Letterario Nazionale “AbiLibri”.

Perinetti è salito sul podio, con lui gli scrittori Jan Grue e Giorgia Favia, selezionati tra 23 opere che hanno preso parte alla rassegna letteraria. Il dirigente sportivo ha concorso con il suo libro autobiografico “Quello che non ho visto arrivare”, scritto per raccontare il dolore e la battaglia contro l’anoressia dopo la scomparsa della figlia Emanuela. La giuria ha premiato la scelta di Perinetti di trasformare la tragica morte della figlia in una “testimonianza civile di rara onestà”, in grado di trasformare la fragilità umana senza l’utilizzo di una retorica consolatoria.

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