Quando finisce il calciomercato in Italia e nel mondo: le date

01/09/2025 | 00:33:05

Questa sera si concluderà la sessione estiva di calciomercato in Serie A, con il gong finale fissato alle 20.00. Finirà il mercato oggi anche in Germania e Inghilterra. Già chiuse le trattative in Francia e Spagna, ieri 31 agosto. Ultimo giorno di calciomercato fissato al 2 settembre in Olanda, un giorno più tardi in Brasile, mentre Belgio e Croazia chiuderanno il 6 settembre, un giorno più tardi in Slovacchia. Gong finale il 9 settembre invece in Romania e Svizzera. In Turchia e in Russia le trattative si fermeranno il 12 settembre, mentre l’11 settembre in Arabia Saudita. Chiusura prevista per il 16 settembre in Qatar.

FOTO: X Napoli