Qualificazioni Mondiali Nord America, McKennie in gol anche con gli Stati Uniti. I risultati

Continua il periodo di forma dello statunitense Weston McKennie. Il centrocampista della Juventus è andato a segno nella vittoria per 2-0 degli USA contro il Messico, valevole per le qualificazioni nordamericane ai Mondiali 2022 in Qatar. Per il giocatore bianconero si tratta del terzo gol in questo mese, dopo quelli siglati in campionato contro l’Hellas Verona e il Sassuolo.

Gli USA raggiungono così il Messico nel primo posto del girone di qualificazione. Le due nazionali vantano un punto di vantaggio sul Canada che stanotte ha battuto la Costa Rica per 1-0. Vittoria invece per Panama sull’Honduras per 2-3. Ecco la classifica:

USA 14 Messico 14 Canada 13 Panama 11 Costa Rica 6 Giamaica 6 El Salvador 6 Honduras 3

