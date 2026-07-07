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Pulisic: “Futuro? Ora penso solo a rilassarmi e passare un po’ di tempo con la famiglia”

07/07/2026 | 18:00:48

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Intervistato da Espn dopo l’eliminazione degli Stati Uniti, l’attaccante del Milan Christian Pulisic ha parlato di diversi temi, tra cui il futuro, rimanendo però vago.
Le sue parole: “È il momento di passare un po’ di tempo con la mia famiglia. Per me ora è solo il momento di andare a passare un po’ di tempo con la famiglia e di dimenticare il calcio per un po’, ovviamente, cercando di riposarmi un po’. Saremo di nuovo in campo tra qualche settimana tornando alla preseason con il Milan e tornando a giocare anche con la nazionale. C’è ancora molto che vogliamo realizzare”.
Foto: Instagram Milan