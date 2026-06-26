Pulisic: “Felice di essere tornato in campo, devo gestire le forze. Bosnia? Sono forti, hanno eliminato l’Italia”

26/06/2026 | 21:00:43

La stella degli Stati Uniti, Christian Pulisic, ha parlato a Fox Sports soffermandosi sulle sue condizioni: “Mi sentivo in salute, mi sentivo bene, quindi è stato davvero bello tornare con la squadra e giocare qualche minuto. Mi sentivo bene, mi sentivo bene con la palla. Abbiamo chiuso il girone con una sconfitta? Alla fine abbiamo vinto il girone e ora dobbiamo solo guardare avanti alla prossima settimana”.

Ai sedicedimi gli Stati Uniti se la vedranno contro la Bosnia: “Ci prepareremo al meglio. Saremo pronti quando arriverà il momento della partita a dare tutto quello che abbiamo, daremo il massimo. Che abbiamo vinto o perso contro la Turchia non cambia nulla. Dobbiamo affrontare la prossima partita con la stessa mentalità. Dobbiamo vincere quella partita, quella del turno a eliminazione diretta, ed è il momento di dare il massimo quando conta davvero. Conosciamo la forza della Bosnia, hanno eliminato l’Italia ai playoff, non sono da sottovalutare”.

Foto: Instagram Milan