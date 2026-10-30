Pulisic dopo il rinnovo: “Il supporto che i tifosi mi hanno dimostrato è stato speciale per me”

30/10/2026 | 15:29:33

Christian Pulisic ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 30 giugno 2031. L’attaccante americano, in rossonero dall’estate 2023, è sceso in campo 142 volte, trovando 44 volte il bersaglio grosso. Di questi 44 gol, uno ha regalato al Milan la Supercoppa Italiana contro l’Inter, nel gennaio 2025. Alla vigilia del derby, l’ex Chelsea e Borussia Dortmund ha speso queste parole dopo la firma sul contratto ai canali ufficiali del Milan: “Quest’anno ho imparato molto, soprattutto dal Milan e dai suoi tifosi. Il supporto che mi hanno dimostrato, in particolare nei momenti difficili, ha avuto un significato davvero speciale per me”.

Foto: X Milan