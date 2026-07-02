Puczka: “Al Genoa arrivo con l’umiltà di mettermi in gioco”

02/07/2026 | 18:09:36

Il Genoa ha annunciato il nuovo acquisto David Puczka. Sul sito del Grifone sono presenti le prime parole del ragazzo in rossoblù: “Sono contento di trasferirmi in un club storico del calcio italiano come il Genoa che è seguito da una grande passione popolare. Arrivo con l’umiltà di mettermi in gioco, nella consapevolezza che il passato è il passato, con l’ambizione di dare un contributo significativo e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di squadra. Invio un saluto ai sostenitori del Grifone”.

Foto: Sito Genoa