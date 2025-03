PSV in ansia: “Diagnosticata la tubercolosi attiva a un giocatore della prima squadra”

In casa PSV Eindhoven c’è apprensione per la salute di un calciatore della prima squadra e per il rischio infezione. Con un comunicato tramite i propri canali social, nelle scorse ore il club olandese aveva dato notizia: “A un giocatore della nostra prima squadra è stata diagnosticata la tubercolosi attiva. Sebbene la possibilità di ulteriori infezioni sia ridotta, la situazione viene monitorata attentamente e stiamo collaborando con le autorità sanitarie”. Nonostante gli olandesi, non abbiano divulgato il nome del giocatore colpito, secondo il De Telegraaf, si tratterebbe di Lucas Perez.

Foto: Instagram PSV