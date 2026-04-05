PSV campione d’Olanda. Il pari del Feyenoord fa scattare la festa

05/04/2026 | 16:40:19

Il PSV è diventato matematicamente campione d’Olanda per la 27ª volta questa domenica. Primo titolo assegnato in Europa nel 2026. La squadra allenata da Peter Bosz e con l’ex Inter Ivan Perisic può festeggiare il terzo titolo di Eredivisie consecutivo grazie al pareggio a reti bianche del Feyenoord sul campo dell’FC Volendam. E tanto grazie anche alla vittoria di ieri della squadra di Eindhoven contro l’ Utrecht (4-3).

Foto: sito PSV