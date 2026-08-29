PSG, Marquinhos: “Anche sotto 2-0, dimostriamo che non è mai finita per noi”

29/08/2026 | 09:58:48

Il capitano del PSG ha deciso, in extremis, un’altra folle rimonta in questo inizio di campionato. Sotto 2-0 in casa del Lille di Davide Ancelotti, colpito da Haraldsson e Bakwa, è salito in cattedra Vitinha. Il centrocampista portoghese ha prima pareggiato e poi ha servito l’assist decisivo per il 2-2 di Marquinhos al 95esimo. Il brasiliano ha voluto ricordare che per i parigini non è mai finita, considerando che si tratta della seconda rimonta in pochi giorni, dopo quella ai danni del Rennes: “Le squadre pensano che con il 2-0 contro di noi, sia finita. Ma dimostriamo che non è mai finita contro il PSG. Giochiamo fino alla fine indipendentemente dal risultato. Cerchiamo di essere aggressivi contro l’avversario. Anche sul 2-0 non abbiamo cambiato nulla, abbiamo continuato anche quando non riuscivamo a segnare. Devi essere pronto a combattere per più di 90 minuti contro il PSG anche quando non c’è più nulla”.

Foto: Sito PSG