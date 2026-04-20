PSG, grave infortunio alla caviglia per Vitinha. Luis Enrique: “Nulla di positivo”
20/04/2026 | 12:30:01
Il PSG potrebbe perdere un elemento di spessore a centrocampo, in particolare per la doppia sfida contro il Bayern Monaco in Champions League. La stella Vitinha, infatti, si è fatto male alla caviglia nel corso della gara contro il Lione di ieri sera. Il club transalpino in questi giorni seguirà l’evoluzione del problema fisico, ma la cosa non sembra di rapida soluzione.
E’ stato lapidario, Luis Enrique, a fine gara, a una domanda sul tema: “Vitinha? Nulla di positivo; quando sostituisci un giocatore dopo un’azione un po’ pericolosa. Bisogna aspettare i test e vedremo”.
Foto: sito PSG