PSG-Chelsea, la quinta inglese sulla strada di Luis Enrique: quattro big di Premier già battute

13/07/2025 | 10:17:15

Questa sera alle 21 il PSG sfiderà il Chelsea nella prima storica finale del Mondiale per Club. I francesi se la vedranno con gli inglesi e non è una novità, basti pensare che solamente in Champions i francesi hanno già mandato al tappeto praticamente tutte le big. Nella fase a girone i ragazzi di Luis Enrique hanno steso il City di Guardiola. Nella fase a eliminazione diretta è toccato a Liverpool, Aston Villa e Arsenal, anche a loro è andata male, così come a Inter, Real e Bayern, battute tra finale di Champions e Mondiale per Club.

Foto: Instagram PSG