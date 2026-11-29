PSG, Campos: “Sto vivendo momenti particolari e ho problemi di salute, ma non mi impediscono di lavorare”

29/11/2026 | 10:25:14

Il ds del PSG Campos ha affidato un messaggio ai social: “Sto vivendo momenti particolari – scrive il dirigente dei parigini -. Uno è legato a un problema personale di salute, che però non mi impedisce di lavorare e di dare il meglio di me stesso nei miei impegni professionali. Non è stato facile. Ho potuto contare sull’aiuto della squadra. Ho potuto contare sull’aiuto della squadra. Persone straordinarie, dentro e fuori dal campo. Quando abbiamo affrontato il Barça, ho avuto paura che il mio timore potesse ripercuotersi sulla squadra. Ma non è stato così: tutti sono stati incredibili”.

foto x psg