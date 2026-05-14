PSG campione di Francia, il pres. Al-Khelaifi: “Il gruppo e il settore giovanile sono la nostra forza”

14/05/2026 | 11:05:33

Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha parlato a L’Equipe dopo la vittoria del campionato francese.

Le sue parole: “Siamo molto orgogliosi di questo 14° campionato francese e del quinto titolo consecutivo, una prima volta nella storia del club. Faccio i complimenti ai giocatori, a Luis Enrique, a Luis Campos e a tutto lo staff per il lavoro eccezionale svolto durante la stagione”.

Il numero uno del PSG ha insistito soprattutto sul concetto di squadra, tema centrale anche nel progetto tecnico di Luis Enrique: “Questo successo è il risultato di un grande lavoro collettivo e della forza del nostro settore giovanile, con sei giovani che hanno fatto il loro debutto tra i professionisti. Al Paris Saint-Germain la vera stella è la squadra. Adesso siamo totalmente concentrati sulla sfida di Budapest”, ha aggiunto il dirigente qatariota. “C’è ancora tanto lavoro da fare per continuare a scrivere la nostra storia insieme”.

Foto: X PSG