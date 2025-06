PSG, blackout Mondiale: il Botafogo vince 1-0 e vola al primo posto nel girone

20/06/2025 | 09:24:23

Il PSG crolla a Pasadena contro un Botafogo organizzato, compatto e senza paura. Una sconfitta che fa rumore, perché non è solo il risultato – 1 a 0 – a raccontare la serata, ma il modo in cui è maturato. E perché questa volta, Luis Enrique e i suoi ragazzi si trovano di fronte a un vero paradosso: tanto possesso, tante geometrie, ma zero concretezza. Il PSG prende il pallone e non lo molla: fraseggio ossessivo, ricerca del corridoio giusto, cambi di campo quasi scolastici. Ma il Botafogo non si scompone. Il primo tiro nello specchio avviene al primo minuto di gioco a opera del fantasista georgiano che, dopo essersi accentrato dalla sinistra, scarica un destro violento sul secondo palo che trova reattivo il portiere John Victor. Minuto 36: Jefferson Savarino intercetta la manovra parigina a centrocampo e lancia con precisione per Igor Jesus. L’attaccante brucia due avversari e si libera in area, calcia di sinistro: il tiro prende una leggera deviazione su Willian Pacho e sorprende Donnarumma. Nonostante il dominio incontrastato del possesso palla da parte dei parigini, il muro del Botafogo regge. I brasiliani si schierano con un disciplinato 4‑1‑4‑1, sacrificando il possesso per compattezza. Difensori e centrocampisti comprimono ogni spazio, raddoppiano sulle fasce, chiudono ogni tentativo di verticalizzazione e sfruttano le poche chance in contropiede. Il PSG esce con tanti numeri ma pochi contenuti: 64% di possesso, oltre 15 tiri totali, ma mai davvero pericoloso. Ora il Botafogo vola al primo posto del girone con 6 punti, mentre il Psg viene agganciato dall’Atletico Madrid a 3 punti. A questo punto, per i parigini, diventa vitale battere i Seattle Sunders il 23 giugno. Foto: Instagram Botafogo