PSG-Bayern Monaco da record: è la semifinale di Champions con più gol segnati

28/04/2026 | 23:18:18

La partita tra PSG e Bayern Monaco ha già stampato qualche record non di poco conto, dopo ave regalato oltre 90′ di spettacolo. Quella tra i ragazzi di Luis Enrique e quelli di Kompany è stata infatti la semifinale con più gol segnati nella storia della Champions League, sia nel primo tempo (cinque) che nell’intera partita (nove). Dati che sottolineano una notte di grande calcio al Parco dei Principi.

foto x psg