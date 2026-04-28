PSG-Bayern, che show: 5-4 per i parigini (con doppietta di Kvara) nella semifinale d’andata

28/04/2026 | 22:57:47

A Parigi PSG e Bayern Monaco superano le attese e regalano un 5-4 per i parigini dalle mille emozioni nella semifinale d’andata di Champions League. Spettacolo a Parigi dopo un primo tempo che regala gran calcio e si chiude 3-2 per il PSG contro il Bayern Monaco. Bavaresi in vantaggio con il rigore di Kane, poi pareggia Kvara e Joao Neves sigla il gol della rimonta su angolo. Una grande iniziativa di Olise vale invece il 2-2, con il Bayern Monaco che nella seconda parte del primo tempo ha preso il dominio del campo. Al 46′ viene sanzionato un fallo di mano di Davies e viene assegnato il rigore al PSG. Dembelé dal dischetto non sbaglia. Nella ripresa il livello di spettacolo resta alto, con Kvara che firma la doppietta al 65′. Altro colpo per il Bayern due minuti dopo con Dembelé che infila Neuer da fuori area. I tedeschi però non alzano bandiera bianca e trovano due reti che riaprono tutto. Prima Upamecano al 65′, poi al 69′ con Luis Diaz. Gol prima annullato per fuorigioco poi convalidato. Magia dell’ex Liverpool che addomestica al volo, fa una finta su Marquinhos e trova l’angolo col destro.

foto x psg