PSG a un passo dalla storia: contro la Roma può arrivare la 15esima gara consecutiva senza sconfitta

04/11/2026 | 17:09:00

Il PSG continua a vincere, dominare ed eguagliare record. Grazie alla quarta vittoria su altrettante gare disputate, all’Estadio de la Ceramica, contro il Villarreal, battuto nettamente 6-0, i parigini consolidano il primato in Champions League. Gli uomini di Luis Enrique, entrato nella storia grazie alla cinquantesima panchina nella Coppa dalle grandi Orecchie alla guida del club, il più presente considerando tutte le squadre francesi, hanno eguagliato un personale record del Lione che resisteva dal 2006. Infatti, sono imbattuti nella massima competizione continentale da 14 partite. L’ultima sconfitta risale alla sfida contro lo Sporting Lisbona del 20 gennaio scorso. Dembele e compagni avranno l’opportunità di battere il record contro la Roma, il prossimo 25 novembre.

Foto: X PSG