Provedel saluta la Lazio: “Ho dato il massimo per voi, so cosa significhi essere laziali”

10/07/2026 | 15:03:44

Ivan Provedel saluta la Lazio sui social: “É doveroso per me dire grazie. Ringrazio tutte le persone che in questi 4 anni, nelle varie gestioni, hanno lavorato per darmi la possibilità di rappresentare al meglio i colori biancocelesti. Ho sempre dato il massimo per questi colori. Ora le strade si sono separate, e il mio grazie più grande é per chi mi ha fatto capire cosa vuol dire essere Laziali. Saluto con grande affetto e soprattutto auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che la amano. Ivan”.

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