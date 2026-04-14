Primi tempi: Yamal e Torres spaventano l’Atletico ma poi ci pensa Lookman. 0-0 a Liverpool, Ekitike esce in barella

14/04/2026 | 21:54:40

Inizio pessimo dell’Atletico Madrid di Simeone che si trova sotto dopo appena 4 minuti e con un solo gol di vantaggio. Il gol lo ha realizzato il solito Lamine Yamal dopo un brutto errore di Le Normand che ha consegnato la palla all’attacco del Barcellona che non ha perdonato. Al 24′ arriva anche il gol di Ferran Torres, che firma il 2-0 del Barcellona. Al 30′ Lookman la riapre. Llorente serve perfettamente l’ex Atalanta da destra che batte Joan Garcia per il gol dell’ Atletico. Il primo tempo finisce 2-1 per il Barcellona. 0-0 tra Liverpool e PSG ad Anfield, nel totalone restano avanti i francesi. Problemi per Slot, esce Ekitike per infortunio. L’attaccante lascia il campo in barella. Llorente serve perfettamente Lookman da destra che batte Joan Garcia per l’1-2 Atletico.

foto x champions