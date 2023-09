Primi tempi Serie A: Napoli-Lazio, Zielinski risponde a Luis Alberto (1-1). Ederson-Scamacca, Atalanta avanti 2-0 sul Monza

Si sono appena chiuse le prime frazioni di gioco delle sfide delle 20:45 di Serie A. Al Gewiss Stadium l’Atalanta conduce 2-0 sul Monza. La prima rete porta la firma di Ederson che, dopo un rimpallo in area di rigore, è bravo a sfruttare al meglio lo scarico di De Ketelaere. Immediata la risposta dei brianzoli, ma Ciurria spreca un facile tap-in. Gol sbagliato, gol subito. E al 42′ arriva anche il raddoppio degli orobici con la prima rete in nerazzurro di Gianluca Scamacca. Al Diego Maradona, invece, è parità tra Napoli e Lazio. Partono forte gli uomini di Rudi Garcia, ma a passare in vantaggio sono gli uomini di Sarri con la prima rete in campionato di Luis Alberto con un grande colpo di tacco. Immediata la risposta dei padroni di casa con Zielinski che calcia in porte e, aiutato anche da una serie di difensori, beffa Provedel. Tutto in 2′ e parità al Maradona.

Foto: Instagram Napoli