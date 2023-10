Primi tempi: Lazio avanti 2-1 sull’Atalanta. Primo gol in A per Castellanos. Frosinone avanti sul Verona con Reinier

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 15 dell’8a gironata di Serie A.

La Lazio conduce 2-1 sul’Atalanta, grazie a un grande inizio dei capitolini.

Gara che si sblocca al 5′. Cross di Felipe Anderson da calcio d’angolo, deviazione sfortunata di De Ketelaere. La Lazio approfitta dell’inizio difficile dell’Atalanta. Al 10′, azione di contropiede meravigliosa della Lazio, palla per Felipe Anderson che serve bene Castellanos in mezzo e il Taty trova la prima rete in Serie A. L’Atalanta si scuote a metà primo tempo, dopo aver rischiato di prendere anche il terzo gol, con una traversa di Guendouzi.

Al 33′, cross di Ruggerim colpo di testa di Ederson che riapre la gara. Si va all’intervallo sul 2-1 Lazio, ma gara ancora viva.

Nell’altra gara, il Frosinone è in vantaggio 1-0 sul Verona. Ottimo primo tempo dei ciociari, con due pali, uno di Soulé e un altro di Cheddira. Sulla respinta di quest’ultimo, è Reinier a trovare la prima rete in Serie A per il vantaggio meritato dei ciociari.

Foto: twitter Lazio