Prima vittoria per il Monza: una doppietta di Varela piega il Sassuolo
18/09/2026 | 22:42:33
Il Monza di Juric respira, Sassuolo battuto 2-1 grazie alla doppietta di Varela. Partita che si sblocca al 51′. Varela colpisce centralmente di testa, Muric la vuole tenere ma la palla gli sfugge sul palo interno e poi entra in porta. Ancor Varela trova la doppietta su calcio di rigore. Nel finale una punizione di Adzic riporta in vita il Sassuolo, che però non riesce nella rimonta. Prima vittoria per i brianzoli.
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