Presidente Manchester City: “Ci sono molti che vogliono minare lo slancio del nostro club”

26/09/2026 | 16:33:51

Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha scritto una lettera circa i fatti emersi nella giornata di ieri sui 114 reati commessi dai Citizens.

Ecco le parole: “Faccio parte di questo Club da 18 anni. Ho avuto il privilegio di stare con voi all’Etihad, a Wembley e a Istanbul. Questo Club conta per me, e voi mi avete dimostrato e detto – più e più volte – quanto il Manchester City conti per voi. Ecco perché oggi vi scrivo.

Dopo il servizio mediatico di venerdì, molti di voi avranno trascorso la serata rispondendo a domande e ai messaggi di amici, familiari e colleghi. Anch’io. Ecco cosa ho detto alla mia famiglia: il processo della Premier League ha ancora molta strada da percorrere, e la nostra fiducia e determinazione a dimostrare l’innocenza del Club sono forti da quando tutto è iniziato.

Ci sono così tante cose che vorrei poter condividere con voi per aiutarvi a capire perché ci sentiamo così sicuri della nostra posizione. Ma la stretta riservatezza del processo legale e la nostra determinazione a rispettarla significano che al momento non posso farlo. Anche questa lettera ha subito diversi controlli legali per assicurarsi che sia conforme.

Vi chiedo di leggere attentamente la dichiarazione qui sotto, che abbiamo rilasciato venerdì, e quella che abbiamo emesso a febbraio 202. Ogni parola conta e si tiene fede.

Mentre alcune persone sono state rapide a trarre le proprie conclusioni, e c’è così tanto rumore che ci circonda, nulla è cambiato. Abbiamo affrontato insieme sfide in passato e abbiamo prevalso. Ci sono ancora molti che vogliono minare lo slancio del nostro Club. Non daremo loro questa opportunità.

Abbiamo momenti emozionanti da aspettarci dopo questa pausa internazionale. Tra due settimane andremo ad Anfield, e poi ospiteremo il Paris St Germain in Champions League di nuovo all’Etihad Stadium – momenti che ci danno l’opportunità di celebrare la forza della famiglia del Manchester City.

Grazie, come sempre, per il vostro costante supporto.

Dichiarazione del Club venerdì 25 settembre 2026

Il processo della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi da completare e soggetto a rigorosa riservatezza. Pertanto, la posizione del Manchester City FC rimane coerente con la dichiarazione del Club di febbraio 2023.

Il Club ha diligentemente rispettato il giusto processo per otto anni, sostenendo che il Consiglio e l’Esecutivo della Premier League si comportassero come regolatori indipendenti, imparziali ed equi, liberi da influenze partigiane”.

Foto: Sito Manchester City