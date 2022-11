Pres. Federcalcio spagnola: “Il giorno dopo la fine del Mondiale incontrerò Luis Enrique per decidere il suo futuro”

A margine di un evento in vista della Coppa del Mondo, Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha parlato del futuro del ct Luis Enrique: “Abbiamo avuto un incontro un po’ di tempo fa e siamo rimasti d’accordo che ci saremmo sentiti dopo il Mondiale. Il giorno dopo il suo ritorno in Spagna, ci siederemo a parlare. Che continui o meno, siamo molto grati di avere un allenatore di questo livello, che ha rifiutato grandi offert per allenare la nostra Nazionale. Ha una squadra che crede ciecamente in lui”.

Foto: Luis Enrique Instagram