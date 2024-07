Pres. Athletic: “Nico Williams è bombardato dalla stampa, la Spagna doveva proteggerlo”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare i nuovi arrivati Álvaro Djaló e Andoni Gorosabel, il presidente dell’Athletic Bilbao, Jon Uriarte, ha attaccato la Nazionale spagnola per la gestione mediatica di Nico Williams, come riporta Marca: “Nico è stato sottoposto a un bombardamento senza controllo di domande sul suo futuro è concentrato a giocare l’Europeo con la Spagna, che non ha saputo come proteggerlo”.

Foto: Instagram Nico Williams