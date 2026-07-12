Preparatore portieri Juve: Savorani valutato, ma non ci sono accordi

12/07/2026 | 13:32:03

La Juventus ha valutato Marco Savorani, come già raccontato, molto apprezzato da Luciano Spalletti. Ma non ci sono ancora le firme, nel senso che malgrado la disponibilità di Savorani (che ha da poco lasciato l’Atalanta), l’orientamento del club bianconero resta quello di affidare nuovamente l’incarico a Tommaso Orsini. Il rendimento dei portieri bianconeri nell’ultima stagione non è stata all’altezza, ma la Juventus al momento non ha intenzione di cambiare.