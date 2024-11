Termina 1-1 il derby di Londra tra Chelsea e Arsenal, posticipo della Premier League. Un gol per parte che portano a un pareggio che non serve a nessuno sostanzialmente. Vantaggio dei Gunners con Martinelli a inizio ripresa, pareggia Pedro Neto, ex Lazio, per i blues.

In classifica, Arsenal e Chelsea salgono a 19, a 9 punti dal Liverpool capolista.

Foto: sito Chelsea