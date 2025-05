Premier League, Cucurella stende lo United: 1-0. Il Chelsea aggancia Newcastle e Aston Villa

16/05/2025 | 23:15:08

Il Chelsea vince 1-0 contro lo United a Stamford Bridge. La gara si apre, però, con la rete al 16′ di Harry Maguire ma la gioia dei Red Devils dura poco. Check del VAR e rete annullata per posizione di offside del difensore inglese. Nella ripresa, al 71′, sono i Blues di Enzo Maresca a portarsi in vantaggio con la rete del definitivo 1-0 firmata da Cucurella. Successo importante per i Blues che salgono così a quota 66 punti, agganciando l’Aston Villa e il Newcastle (che ha, però, una partita in meno).

Foto: Instagram Chelsea