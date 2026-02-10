Premier, il Chelsea si fa rimontare dal Leeds. Il Newcastle vince in casa del Tottenham
10/02/2026 | 22:40:38
Turno infrasettimanale in Premier, con 4 gare in serata (alle 21.30 West Ham-Manchester United). Nelle gare delle 20.30, ottimo successo del Newcastle in chiave Champions, con i bianconeri che vincono in casa del Tottenham 2-1. Il Chelsea la combina grossa e si fa rimontare due gol dal Leeds (2-2 finale). Successo del Bournemouth in casa dell’Everton.
Questi i risultati:
Martedì 10 febbraio
Chelsea-Leeds United 2-2
Everton-Bournemouth 1-2
Tottenham-Newcastle 1-2
Foto: logo Premier