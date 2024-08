Preliminari Champions, il Lille elimina il Fenerbahce di Mourinho. Avanti Salisburgo, Bodo-Glimt e Slovan Bratislava

Niente da fare per il Fenerbahçe di Josè Mourinho, che resta fuori dalla nuova Champions League, eliminato al terzo turno preliminare dal Lille di Genesio. Dopo il rocambolesco 2-1 dell’andata a favore dei francesi, nuova beffa per i turchi, eliminati dall’1-1 dell’Ulker Stadium. Al 91′ il club turco trova l’autogol di Bafode Diakite in un contrasto aereo con Edin Dzeko, che porta la sfida ai tempi supplementari. Al 109′ il Lille resta in dieci uomini per l’espulsione di Aissa Mandi, ma poi segna il gol della qualificazione su rigore, trasformato dall’attaccante canadese Jonathan David.

Eliminati gli israeliani dell’APOEL Beer Sheva visto il risultato dell’andata favorevole ai rivali dello Slovan (2-0), mentre nessun problema per il Bodo Glimt contro i polacchi dello Jagiellonia per 4-1 dopo il risultato positivo del primo match per 1-0. Il Twente per un soffio non beffa il Salisburgo in una gara di ritorno ricca di spettacolo e gol. Un 3-3 ribattuto colpo su colpo, da Kjaergaard ad aprire le marcature passando per il raddoppio di Dorgeles (25′), poi gli olandesi hanno provato a risollevarsi con Hilgers a due minuti dalla fine per poi essere ristaccati con il tris di Yeo (46′). Nella ripresa però nel Salisburgo cala l’attenzione e la tensione e il Twente prova ad approfittarne, prima su accorcio di Hoorenbeeck e poi a tre giri d’orologio dal triplice fischio su firma di Steijn. Ma il risultato dell’andata segna il destino di entrambe e alla fine a passare il turno è il club targato Red Bull.

Fenerbahce – Lille 1-1

APOEL-Slovan 0-0

Bodo Glimt-Jagiellonia 4-1

Twente-Salisburgo 3-3

Foto: Instagram Inter