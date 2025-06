Pozzo: “La Supercoppa Europea a Udine è un evento irripetibile”

30/06/2025 | 12:12:21

Il presidente dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Europea al Bluenergy Stadium facendo le veci di casa: “Per noi è un evento importantissimo, devo ringraziare il presidente Gravina per quello che ha fatto. Portare a Udine un evento del genere è quasi irripetibile e permetterà di far conoscere il territorio al mondo. Non dobbiamo dimenticare che veniamo dalla cortina di ferro, eravamo zona di frontiera. Eravamo isolati, ma siamo una zona bellissima che va conosciuta. Ringrazio enormemente per l’opportunità che ci è stata data e aiuteremo al massimo delle nostre forze nell’organizzazione”.

Foto: Sito Udinese